Affari Tuoi, Stefano De Martino sconvolto: "Ecco perché Gaetano non balla più"

Clima di festa ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Questa sera, giovedì 30 gennaio, ha giocato Elisa. La concorrente era già molto conosciuta dai fan più accaniti della trasmissione perché fa mestiere fa il maresciallo degli alpini. E in molti, quando il conduttore l'ha presentata, hanno cominciato a cantare: "Sul cappello, sul cappello". Con lei ha giocato sua sorella, che fa l'estetista. Le due bionde hanno scelto il pacco numero 14.

La concorrente si è subito rivelata molto energica e simpatica. Nel corso del gioco ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita. Come quando si è sposata con sua marito in Sardegna. O l'ultimo viaggio che ha fatto: in Liguria. E in base ai suoi ricordi si è districata fra i diversi pacchi. E, soprattutto, si è evitata quelli con meno soldi.

Ma tra i telespettatori è sorta una certa preoccupazione quando hanno visto il rappresentante della Regione Campania rifiutare l'invito di Stefano De Martino a esibire qualche passo di danza. Gaetano, che si solito si scatenava sulle note di Sesso e samba, è rimasto al suo posto. "Gaetano eri il mio preferito, ma il fatto che tu ti sia tirato indietro al balletto e alle battute di Stefano mi ha deluso", ha commentato Mari su x.