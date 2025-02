C'è Posta per te, esplode la lite in studio tra America e la matrigna: "Bugiarda!", "Ehi stai al tuo posto!"

02 febbraio 2025 a

La storia di America a C'è Posta per te fa parecchio discutere. Infatti la donna, accompagnata dal marito, è andata nello studio di Maria De Filippi per riallacciare il rapporto col padre, Donato. E così nella puntata andata in onda sabato 1 febbraio la De Filippi riassume così la storia di America: "America mi ha detto che suo padre non vuole più avere rapporti con lei da sette anni. Lei dice ‘Non mi vuole più né vedere né sentire. Tutto questo dipende da una sola persona che ha un nome, che è Mirella, e che è la seconda moglie di mio padre’. Lei mi ha detto di questo ho la certezza perché quattro anni fa ho incontrato mio padre a un supermercato. Lei non c’era. Lui mi ha abbracciato, abbiamo pianto insieme. E quando gli abbiamo detto ‘facciamo pace’, lui ha detto ‘non posso perché non dipende da me’. Abbiamo fatto anche una fotografia e mio padre mi ha pregato di non pubblicare la fotografia da nessuna parte perché sennò l’avrei messo nei guai".

"Lei mi ha detto che mio padre è sempre stato un padre fantastico, mi è sempre stato vicino sia umanamente che economicamente. Loro vivono in Germania e anche il padre vive in Germania. Arriva un’estate quando il padre viene in vacanze in Italia. Torna dalle vacanze, va da sua figlia e dice: ‘Ho conosciuto una donna che si chiama Mirella ed è la donna della mia vita’. Lei mi ha detto ‘ero contenta per lui al punto tale che per il battesimo di nostro figlio gli dico di invitare anche Mirella. Sono onesta nel dirti che quando l’ho conosciuta non ne ho avuto una buonissima impressione ma siccome papà era felice ero felice anch’io. Mio padre un giorno porta a pranzo me e mio marito e ci dice che ha intenzione di sposare Mirella e che però quando sposerà Mirella e Mirella verrà a vivere in Germania molto probabilmente il nostro rapporto potrà cambiare‘”, ha aggiunto la conduttrice.

Dopo aver ascoltato l'appello di America è però intervenuta la matrigna della donna che si è scagliata a muso duro contro la figlia di Donato: "“America dice tante bugie! Devi dire la verità perché sei davanti al pubblico italiano. Tu hai raccontato molte bugie a Maria De Filippi. Guarda Maria che lei è molto gelosa, ha fatto molte cose brutte. Lei sta raccontando cose non vera, una storia falsa. Le fedi ad esempio le ho regalate io ad America, questa dice falsità. Tu sei la figlia? E io sono a moglie, bella! Ma come ti permetti, stai al tuo posto. Io sono la moglie e tu ti metti nel mezzo. Il rispetto me lo devi dare. Tu sei bugiarda e anche una grande arrogante”. America ha replicato con durezza: “Non è vero quello che dice lei! Le fedi me le ha regalate mio padre e ha anche aggiunto: ‘Non dite nulla a Mirella’. Tu sei la moglie, ma io sono la figlia. Ma come fai ad essere gelosa di un padre e una figlia“. Toni accesi e si è consumata la lite in studio. Il padre di America ha dato ragione alla moglie: “Per me Mirella è al primo posto! Mia figlia ha rischiato di farci separare. Si intrometteva. Quando dicevo che volevo fare viaggi con Mirella, mia figlia dave i suoi pareri e lanciava frecciatine, non va bene“. Busta chiusa.