Reazione a Catena, "pisci*** addosso": pesante accusa ai Niente in Ordine

Oggi, sabato 26 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato il bentornati ai nuovi campioni. Loro sono i Niente in Ordine, un trio composto da Mimmo, Carlo e Sonia. A sfidarli ci sono le Pinete, una squadra tutta al femminile formata da Ada, Manuela e Francesca. Loro sono di Pineto ed è per questo motivo che hanno scelto di chiamarsi in questo modo: "Siamo tre amiche e abbiamo deciso di fare questa avventura".

Ma ancora una volta all'Ultima catena ci sono arrivati i Niente in Ordine. I campioni sono arrivati all'Ultima parola con la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: la bellezza di 2219 euro. Ma per riuscirci dovevano trovare un termine che facesse da ponte tra "R" e "Motore". Dopo un minuto di accesa discussione, i campioni hanno dato la loro parola: "Registrato". E, ancora una volta, hanno indovinato la soluzione.