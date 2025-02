Affari Tuoi, esplode lo scandalo su Giovanni: "Vi prende in giro, ecco la foto con la pacchista"

04 febbraio 2025 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Giovanni dalla Calabria. Stefano De Martino ha una grande intesa col concorrente della puntata di lunedì 3 febbraio e alla fine il ragazzo si porta a casa un grande cifra: ben 40.000 euro. La partita sembra volgere al peggio: i pacchi rossi vengono spazzati via col grande ghigno del dottore che pregusta un Giovanni a casa a mani vuote.

Ma quando tutto sembra perduto ecco che Giovanni trova ben 4 pacchi blu e arriva all'ultimo tiro con un pacco da 5.000 euro e uno da 75.000. Ed è in questo momento che il dottore fa un'offerta pesantissima, quella da 40.000 euro appunto. Giovanni non ci pesna su due volte e decide di accettare. Nel suo pacco c'erano però 75.000 euro. Ma su Giovanni è scoppiato un vero e proprio caso. Sui social a quanto pare si chiama "Gianfranco", ma non è tutto. In queste ore su X circola la foto di un bacio con una ex pacchista che pochi mesi fa ha vinto 115.000 euro. "Io capisco che gli spettatori di un programma del genere non sono dei geni, ma non avete un minimo di buonsenso da non farvi prendere per il c*lo in questo modo?", tuona qualcuno su X. Insomma il caso è aperto.