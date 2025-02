Ezio Greggio, ecco la sua nuova giovanissima fiamma: nome clamoroso, come li hanno beccati

07 febbraio 2025 a

Proprio un bel... volpino, Ezio Greggio. Finita la storia d'amore con Romina Pierdomenico, più giovane di lui di ben 39 anni, il mitico comico e regista piemontese è rimasto single solo qualche mese.

Dopo una prima uscita in pubblico al Montecarlo Film Festival dove il mitico conduttore del Drive In di Antonio Ricci è praticamente di casa, ora arriva l'ufficialità sulla sua nuova compagna: è Nataly Ospina, influencer di origini colombiane, foodblogger esplosiva e caliente famosa per condire le sue video-ricette su Instagram con mise e abiti "al peperoncino".

A fare lo scoop è stato il settimanale Diva e donna, che ha fotografato Ezio e Nataly in vacanza. Una paparazzata davvero clamorosa. Per la cronaca, la bella colombiana è praticamente coetanea della Pierdomenica, avendo 38 anni meno del partner.

Greggio, accanto agli impegni professionali che lo vedono tornare almeno una volta all'anno alla conduzione di Striscia la notizia dell'amico Ricci, a fianco del sodale storico Enzo Iacchetti, ha una vita privata molto intensa. Recentemente infatti è diventato nonno del nipotino Leone (avuto da suo figlio Giacomo Greggio). Ma il ruolo di nonno, sia pure a 70 anni, gli sta evidentemente molto, molto stretto. E non sa resistere al richiamo del gentil sesso. O viceversa?

La storia tra Ezio Greggio e Nataly Ospina è stata ufficializzata due anni dopo la fine della relazione dell'attore con Romina Pierdomenico, durata 5 anni. "Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grande amicizia", avevano scritto. Si erano conosciuti sui social e al primo incontro è scoccata la scintilla.