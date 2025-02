Nino D'Angelo coinvolto in una truffa: "Cestinate immediatamente questo video"

10 febbraio 2025 a

"Lo vedete questo video? Non sono io, non è il mio volto. Mi dissocio totalmente da queste immagini e mi rivolgerò ai carabinieri": Nino D'Angelo al centro di una truffa online, come ha rivelato lui stesso con un post su Instagram. L'artista napoletano, in particolare, ha denunciato la presenza di un video in rete dove il suo volto e la sua voce sono stati ricreati da un software di intelligenza artificiale per attirare i suoi fan nella trappola. A corredo del post ha scritto: "Sta girando sui social un video con il mio volto, creato con Intelligenza Artificiale. Non sono io naturalmente e mi dissocio con fermezza dal contenuto. Cestinate questo video. Immediatamente. Non sono io. Ho già provveduto a segnalare alla Polizia Postale l’accaduto".

Nel video in questione, il "falso" Nino D'Angelo dice: "Mi piacerebbe molto incontrarci". Dopo aver annunciato la sua intenzione di fare la denuncia, il cantante ha fatto un appello ai suoi fan: "State attenti". Preoccupati i commenti degli utenti. "Lo stanno facendo un po’ con tutti, vi contattano anche in privato per chiedervi soldi", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Incredibile quanto schifo c’è in giro, vai Nino fatti valere". E ancora: "Hanno fatto un'altra arma per i delinquenti! Un abbraccio forte Maestro".