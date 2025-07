Giorgia Meloni, questo servizio sulla tv francese: fegati rossi spappolati

L’Italia di Giorgia Meloni piace… soprattutto ai francesi! Ce lo fa sapere l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, che sul suo profilo X ha condiviso il servizio trasmesso dall’emittente CNews, un recap che racconta l’Italia nei mille giorni in cui al governo è salita la leader del centrodestra e alla quale i francesi fanno sinceri complimenti.

Il conduttore del notiziario esclama: “Meloni ha appena festeggiato i suoi 1000 giorni al potere: mille giorni alla guida del governo, una longevità piuttosto rara tra i nostri vicini europei. Il governo Meloni figura ormai tra i cinque più duraturi dell’Italia del dopoguerra”.

Il servizio, poi, spiega perché l’Italia meloniana funziona: “Al potere, Giorgia Meloni ha fatto della lotta all’immigrazione clandestina una delle sue principali battaglie politiche. Nel 2024, l’Italia ha registrato 20.000 ingressi illegali, con una riduzione del 60% in un solo anno, grazie a una serie di accordi di cooperazione economica con i Paesi africani”.

Oltre agli accordi con Tunisia, Libia, Algeria, Kenya, poi c’è il dato economico e lì anche i commentatori francesi si fanno attenti: “Il Paese è riuscito a risanare i conti pubblici: il deficit è passato dall’8,6% del Pil nel 2022 al 3,4% nel 2024. L’Italia va meglio dal punto di vista economico e attrae capitali. Infine, il presidente del Consiglio ha rilanciato la natalità offrendo un bonus di 1000 euro per ogni bambino nato nel 2025. Anche la disoccupazione è scesa al 6,5%, uno dei livelli più bassi nella storia del Paese, e in due anni si sono registrate 880.000 nuove assunzioni stabili”.

Anche chi è in studio come ospite per commentare il servizio, non può che ammettere: “Funziona il metodo Meloni. Eh sì, al momento è molto alta nei sondaggi. Se la sta cavando meglio di noi. Tutti la indicavano col dito, la ridicolizzavano. In realtà, forse dovremmo guardare alle soluzioni italiane”. Addirittura l’Italia come modello per la Francia, un successo.