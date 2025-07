Reazione a Catena, sfottò alle Giovediamoci: "Esultano pure", quanto vincono

Pioggia di sfottò sulle Giovediamoci. Le campionesse di Reazione a Catena portano a casa giusto 46 euro. È successo nella puntata in onda su Rai 1 di giovedì 24 luglio. "46 euro ed esultano pure", scrive un utente sul web mentre altri fanno eco: "Almeno su 46 euro non c'è la trattenuta del 20% (se fossero slegati dalla vincita complessiva, naturalmente)", "In gettoni di legno", "46 euro in gettoni d'oro Dai su non esageriamo!!". Insomma, le battute su X non mancano.

Ma per il trio poco importa visto che nelle puntate precedenti hanno portato a casa 66mila euro. Non in quella prima, però, dove le critiche non sono mancate. Per molti infatti l'Ultima Catena era un po’ troppo abbordabile. "Niente, ‘ste campionesse non convincono", ha osservato un telespettatore. "Brave le nuove campionesse, ma hanno trovato sia nell’intesa che nella catena finale definizioni facilissime, vedremo", ha aggiunto un altro utente.

E ancora: "Parola finale di una facilità estrema. Si poteva indovinare senza comprare il terzo elemento". Insomma, i telespettatori non perdonano Luana, Claudia e Raffaella che comunque - tutto sommato - hanno guadagnato un discreto gruzzoletto. Alla faccia degli odiatori.