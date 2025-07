Elisabetta Piccolotti, come vogliono far fuori lady Fratoianni

Adesso, quasi tre anni dopo le elezioni – non c’è fretta – il pachiderma burocratico prevede la costituzione di un Comitato di verifica che si insedierà il 5 giugno e al termine dell’attività d’istruttoria il relatore riferirà alle parti interessate, le quali per difendersi avranno a disposizione documenti, schede e se vorranno potranno presentare le rispettive memorie.

Rinnoviamo la nostra solidarietà. E però se la Piccolotti decadrà da parlamentare – spieghiamo subito il motivo – il suo stipendio potrebbe tornare ai 5.081 annui, 423 al mese, come consulente della comunicazione – consulenze pesanti – retribuzione certificata dalla dichiarazione dei redditi del 2021. Altri tempi. Da ottobre 2022 la moglie del capo di Sinistra Italiana, candidata alle ultime elezioni con Sinistra Italiana ma non certo per familismo che è un’esclusiva delle destre, di euro ne percepisce 98.471 (8.205 al mese) più annessi e connessi. Dicevamo che la Piccolotti rischia di perdere la poltrona perché, come anticipato da Libero un mese fa, dal riconteggio dei voti il seggio sarebbe spettato a un altro candidato, e martedì sera – questa la novità – la Giunta delle elezioni ha votato per procedere all’iter che potrebbe portare alla decadenza della signora in rosso. Centrodestra compatto, centrosinistra (ma non il Pd) tra astenuti e contrari.

La buona notizia, per Elisabetta Piccolotti in Fratoianni, è che il tempo dei sacrifici potrebbe terminare presto: «Presidente», s’è lamentata in aula a inizio 2024 e chissà quante altre volte avrebbe voluto farlo, «le chiedo di richiamare l’esecutivo ad avere maggior rispetto, lo dico perché ci siamo alzati alle 6 per leggere le mozioni che i colleghi hanno depositato ieri alle 20». Alla Camera borbottii e risate. «Sì», ha sottolineato, sfinita, «mi sono svegliata presto per essere qui alle 8...».

IL PARTIGIANO

Nel frattempo il presidente della Giunta che ha ufficializzato il via libera a procedere è Federico Fornaro, il dem grande e grosso che a marzo in aula è scoppiato a piangere per difendere il Manifesto di Ventotene «oltraggiato» da Giorgia Meloni: «Non oltraggi la memoria... si inginocchi presidente!». Pochi giorni dopo era in programma la gita del Pd a Ventotene, il viaggio in traghetto contro i «fascisti» (mare grosso e qualcuno ha dato di stomaco), e Fornaro non s’è presentato. Al vaglio della Giunta c’erano quattro posizioni: due esclusi dal parlamento hanno presentato ricorso e due no.

Tra quest’ultimi c’è Giovanni Paglia, che per Avs è già stato deputato dal 2013 al 2018 e che ha portato pazienza in silenzio fino all’anno scorso, quando è stato nominato assessore in Emilia Romagna. Paglia, alle Politiche, era candidato nello stesso seggio dov’è stato eletto Aboubakar Soumahoro, “Emilia Romagna P02”. Dimenticavamo: Paglia è anche il vice di Fraotianni, il capo.

Attenzione però, perché per colpa di un destino cinico e baro il seggio della Piccolotti potrebbe addirittura passare a Soumahoro, il prodigio lanciato da Fratoianni e Bonelli e che il duo più irresistibile della politica continentale ha disconosciuto dopo lo scoppio dell’inchiesta sulla moglie e la suocera dell’ivoriano accusate per l’attività di accoglienza dei migranti.

Alleanza Verdi e Sinistra aveva diritto a un seggio plurinominale in Puglia, ma probabilmente nel collegio adiacente a quello della Piccolotti, ossia quello di Soumahoro, “Puglia 04” (Aboubakar è stato candidato anche qui oltre che in Emilia Romagna) e non “Puglia 02” (la moglie del capo è stata candidata sia nello “02” che nello “04”). Dunque, alla fine della Repubblica dei tecnicismi, Soumhaoro potrebbe risultare eletto in Puglia anziché in Emilia Romagna, e nemmeno la più beffarda delle intelligenze artificiali avrebbe potuto scrivere un simile epilogo.

Sennonché senza Piccolotti il parlamento si impoverirebbe: l’ex portavoce dei Giovani Comunisti – i Fratoiannez finora alla Camera hanno guadagnato più di un milione di euro – Elisabetta la pasionaria dicevamo oltre ad aver denunciato le levatacce ha pure annunciato, dopo che il marito è stato pizzicato a bordo, che venderà la costosissima Tesla comprata in leasing. Tesla è di quel nazistaccio di Musk. Che però ora non sta più col fascistone di Trump quindi vediamo.