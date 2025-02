Tony Effe, la bomba: "Perché Achille Laura mi stava sul ca***". Dietro le quinte...

19 febbraio 2025 a

A spulciare dietro le quinte di Sanremo ci pensano Le Iene. Il programma in onda martedì 18 febbraio su Italia 1 ha seguito Achille Lauro durante i cinque giorni di kermesse. Di lui hanno mostrato la quotidianità, la famiglia e anche il rapporto che vanta con alcuni suoi colleghi. In particolare con Tony Effe. L'artista romano ha raggiunto Lauro e l'inviato Nicolò De Devitiis. A lui Tony Effe ha svelato un retroscena sul loro passato: "Siamo ex nemici e adesso invece siamo diventati amici. All’inizio dico la verità - ammette Tony Effe -, tra noi c’erano un po’ di attriti, ma eravamo un po’… ragazzini. Poi già dalle prime scaramucce era quello che mi stava sul ca**o ma che comunque stimavo".

Quello di Lauro è stato anche "il primo concerto a cui ho assistito in vita mia. Non penso nemmeno di avergli mai detto questa cosa". Al Festival, oltre che per il suo brano, Tony Effe ha fatto parlare di sé a causa di una collana. Poco prima di salire sul palco dell'Ariston l'artista ha dovuto rinunciare all'accessorio. Una decisione frutto del regolamento, che però non è andata giù al cantante.

"Conosco le regole della Rai e mi sembra che siano sono proibiti i loghi - ha confermato anche Lauro -. Però non conosco la collana di Tony e sinceramente non so proprio come fosse fatta. Magari si è spiegato male? Magari è stato frainteso? Magari c’era un logo? Onestamente non lo so e magari non sono la persona giusta per dirlo. A me nessuno ha detto nulla di quello che ho indossato". In ogni caso, quello che accade dietro al palco "succede tutto velocemente quando ti controllano, magari la collana era innocua e c’è stato un fraintendimento. Io non ho loghi, ma se anche ci fossero, troveremmo il modo di occultarli".