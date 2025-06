Garlasco, Le Iene condannate per diffamazione contro Stefania Cappa

Un'altra sentenza pesante nell'infinita telenovela giudiziaria del delitto di Garlasco : il Tribunale di Milano ha condannato l'autore televisivo Riccardo Vincenzo Festinese e il conduttore Alessandro De Giuseppe de Le Iene per diffamazione aggravata ai danni di Stefania Cappa , une delle due gemelle (l'altra è la sorella Paola) cugine di Chiara Poggi , la 26enne uccisa il 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli dove viveva insieme ai genitori e al fratello Marco.

Si tratta dell'uomo che racconta, e ritratta, di aver visto una donna in bici allontanarsi da via Pascoli a Garlasco la mattina del delitto, con in mano una possibile arma. Nella trasmissione in onda su Italia 1 si afferma che "formalmente parlando sono inutilizzabili" perché sarebbero state confermate da intercettazioni e altre deposizioni, "senza riferire che tali dichiarazioni erano state ritenute inattendibili dagli inquirenti e dai giudici e proprio per questo il pm aveva chiesto il rinvio a giudizio del Muschitta per calunnia".