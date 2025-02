Gene Hackman, l'ultima drammatica foto in pubblico un anno fa: com'era apparso con la moglie

27 febbraio 2025 a

Risale al marzo dell'anno scorso l'ultima foto pubblica di Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa, trovati morti nella loro casa di Santa Fe in New Mexico insieme al loro cane nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 febbraio. In quegli scatti l'attore premio Oscar americano, 95 anni, appariva particolarmente invecchiato mentre camminava con un bastone e teneva per il braccio la moglie, 63 anni e pianista di professione.

La coppia era stata paparazzata dopo aver cenato al Pappadeaux's Seafood Kitchen di Santa Fe, dove l'attore viveva dagli anni '80. Hackman indossava pantaloni da trekking, una camicia a quadri, un gilet grigio, un cappello e occhiali da sole. L'attore de "Gli spietati" e "Arakawa" e la pianista si erano sposati nel 1991, ma raramente venivano visti insieme in pubblico. L'ultima volta che la coppia era stata fotografata prima di questi scatti rubati era stato 21 anni fa, in occasione del red carpet dei Golden Globe Awards del 2003.

Gene Hackman, la moglie e il cane trovati morti in casa: America sconvolta

Durante quella cerimonia a Los Angeles, Hackman ricevette il premio Cecil B. DeMille per “gli straordinari contributi al mondo dello spettacolo”, che gli fu conferito da Michael Caine e dal defunto Robin Williams. Dopo il suo ritiro dal cinema nel 2004, dopo "Welcome to Mooseport", le apparizioni dell'attore sono state rare e sporadiche.