Gene Hackman, la polizia pensa a un "morti sospette": come hanno trovato il cadavere della moglie

Per la polizia di Santa Fe la tragica fine dell'attore Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa è da considerare "sospetta". È quanto si legge nella richiesta di perquisizione della villa dove sono stati scoperti i due cadaveri ottenuta da Tmz. Nella richiesta si rivela che due addetti alla manutenzione, che hanno scoperto i cadaveri dopo che per due settimane non avevano visto la coppia, hanno trovato la porta della casa aperta, senza però tracce che fosse forzata. Betsy è stata trovata riversa sul pavimento di un bagno, una manciata di pillole sparse su un bancone da una boccetta di medicinali aperta.

"Dovevano esser morti da tempo perché i corpi erano in stato di decomposizione", si legge nel documento. Hackman è stato trovato vestito in una camera adiacente. Il cane morto era nel bagno non lontano da Betsy. Secondo la richiesta di mandato, non c'erano segni ovvi di fuga di gas. I corpi di Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono stati trovati dalla polizia in camere separate della loro villa di santa Fe in New Mexico. Uno dei tre cani trovato morto era in una cuccia. Lo ha detto al New York Times lo sceriffo Adan Mendoza. Gli altri due pastori tedeschi di Hackman sono sopravvissuti.

La famiglia di Gene Hackman sospetta un avvelenamento di monossido di carbonio come causa della morte. Lo ha detto Elizabeth, una dei tre figli del leggendario attore di The French Connection, a Tmz. Elizabeth ha detto che la polizia non ha trovato elementi che possano far pensare a un atto criminale.