Jennifer Lopez sconvolge Lucca: "Mi piace farlo duro"

Jennifer Lopez letteralmente scatenata. La cantante portoricana si è esibita al Lucca Summer Festival in Italia. E si è lasciata andare a qualche commento molto piccante. "Devo essere onesta con voi, a volte la sera sono in stati d’animo diversi. Non so voi, ma a me capita — e a volte mi piace farlo in modo duro,” ha detto, secondo quanto riportato dal Sun statunitense. “Altri giorni, invece, mi sento un po’ più romantica,” ha proseguito. “Accendi le candele, metti una musica soft. In quei giorni, mi piace farlo molto lentamente”.

Subito dopo JLo è scoppiata a ridere: "Ma ci sono altri giorni… forse perché per me è un periodo nuovo, forse perché è estate e fuori fa caldo, mi sento un po’ più birichina. Vi capita mai quella sensazione? Quando vi sentite un po’ monelli? In quei giorni, mi piace farlo molto velocemente", ha aggiunto la pop star.