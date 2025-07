Atletica, Bonicelli cade dagli anelli: operato al collo, è in coma. L'Italia si ritira

Bruttissimo infortunio per Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne originario di Abbadia Lariana e cresciuto nella Ghislanzoni Gal di Lecco. La delegazione azzurra stava gareggiando alle 32esime Universiadi estive a Essen (Germania), quando Bonicelli, durante il suo esercizio, è caduto procurandosi un infortunio al collo. Il ginnasta lecchese era partito per le Universiadi 2025 - in qualità di rappresentante dell'Università Mercatorum, dove studia Economia - insieme ai ginnasti Niccolò Vannucci e Riccardo Villa.

Il Team Italia di Ginnastica Artistica Maschile ha iniziato la competizione al corpo libero, proseguendo poi in seconda rotazione al cavallo con le maniglie. In terza rotazione, gli anelli, Bonicelli è caduto, procurandosi un infortunio, di cui ancora non è stata resa nota l'entità. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori sanitari presenti, che hanno portato via il ginnasta lecchese in barella e lo hanno trasportato al vicino Policlinico universitario. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il 23enne di Abbadia Lariana (Lecco), ancora vigile, è stato operato alle vertebre cervicali. In seguito all'infortunio di Bonicelli la delegazione azzurra si è ritirata dalle Universiadi.