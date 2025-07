Reazione a Catena, "ci rivediamo a settembre": Pino Insegno è sconvolto

Il conduttore Pino Insegno ha aperto la puntata rendendo omaggio alle protagoniste, reduci da due serate memorabili con una vincita complessiva di quasi 70mila euro: "Avete giocato due volte e due volte avete indovinato l’ultima parola: siete davvero brave, non soltanto lì ma in tutto il gioco". A sfidare le campionesse c’erano i Quasi venti , trio formato da Lido, Ginevra e Martina, tornati in gara dopo l’eliminazione del 24 giugno per un errore contestato nella partita contro le Trerapiste. Il match non è stato tra i più brillanti. Le ‘Giovediamoci’ riescono a totalizzare cinque risposte corrette nell’Ultima Intesa, ma gli avversari si fermano a tre. Così Luana, Claudia e Raffaella accedono all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 93mila euro. Tuttavia, una lunga serie di errori – ben nove – fa scendere drasticamente la cifra a 92 euro.

Per risolvere la parola finale, le tre concorrenti decidono di acquistare anche il terzo indizio, "Romagna", cercando un collegamento tra "Scarto" e una parola che inizi con “LI” e finisca in “O”. La risposta è corretta: "Liscio". Ma la vincita effettiva, dimezzata per l’acquisto dell’elemento aggiuntivo, si ferma a soli 46 euro. Una delle cifre più basse mai viste nel quiz di Rai1, che ha immediatamente scatenato reazioni pungenti su ‘X’. C’è chi ironizza: "Come sono contente per avere vinto 15 euro a testa". E ancora: "Col terzo elemento 46 euri glieli do io", e "Vabbè, forse, dico forse, ‘Na pizza e ‘na birra a testa".

Non mancano commenti più critici, soprattutto nei confronti della formula del gioco e del tono della puntata. Un utente scrive: "Manco da un paio di sere perché sono in vacanza, guardo la puntata di stasera in replay … che pena! Campionesse scarse, Insegno annoiato, sfidanti che dormono in piedi". Un altro propone un cambiamento radicale: "Secondo me urge cambiare le regole sul montepremi. Non si può vedere montepremi di 46 euro, non è coinvolgente nemmeno per il telespettatore vedere 3 persone spartirsi 46 euro. E c’è anche chi, deluso, lancia un ultimatum: "Se domani è ancora così moscia ci rivediamo a settembre". Già, se il montepremi in ballo è quello dell'ultima puntata, come dire, il pathos ne risente...