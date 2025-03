Eleonora Giorgi, "chi non la voleva vicino con la malattia": la confessione choc a La Volta Buona

03 marzo 2025 a

a

a

In queste ore sono tanti, tantissimi, i messaggi per Eleonora Giorgi. L'attrice, che si è spenta all'età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas, è stata amata da tutti. E non solo i familiari. Basti pensare al bellissimo rapporto con Carlo Verdone e altri colleghi. Eppure non è mancato chi, nel periodo della malattia, l'ha esclusa dal piccolo schermo. A dirlo è Serena Grandi, sua amica e confidente che ha voluto lanciare un attacco a chi sembrava aver dimenticato la carriera della Giorgi.

"Il suo ricordo - spiega ai microfoni de La Volta Buona in onda su Rai 1 - La dolcezza, voleva assolutamente darmi dei consigli perché io avevo qualche chilo in più e mi diceva di dimagrire, ma con una generosità infinita. Dopo un po’ di anni ho seguito i suoi consigli. Stamattina è stato un brutto colpo". Poi l'attacco al mondo del cinema: "Quando si hanno delle malattie la gente non ti vuole vicino, sono avvilita".

"Pronto, sono io". Eleonora Giorgi, la telefonata nel cuore della notte in radio poco prima di morire: parole strazianti

Sempre ai microfoni del programma di Caterina Balivo, i figli hanno annunciato i funerali: "Mercoledì alle 16:00 alla Chiesa degli Artisti a Roma. Ringraziamo ancora tutti per le dimostrazioni di affetto e di attenzione, questo è un momento che rimane nostro, se volete ci rivediamo mercoledì".