La volta buona, che fatica per la Balivo: video spariti, blackout e scuse in diretta

Settimana intensa per Caterina Balivo a La volta buona, tra video “rimossi”, blackout improvvisi e scuse in diretta. Il talk del primo pomeriggio di Rai 1 finisce nella bufera subito dopo la morte di Alvaro Vitali.

Sotto accusa è l’intervista alla vedova dell’amatissimo Pierino, Stefania Corona, andata in onda proprio il giorno del lutto. «Ci aveva raccontato che Alvaro aveva deciso di lasciare l’ospedale e ci aveva detto che non aveva mai smesso di stargli vicino... Ovviamente quello che è successo ieri era inimmaginabile se no la stessa Stefania non sarebbe stata qui...», ha dovuto spiegare la conduttrice per mettere a tacere le accuse di insensibilità piovutegli addosso sui social, dove le clip del faccia a faccia erano nel frattempo state rimosse. «La triste notizia ha colpito tutti noi... E mandiamo un forte abbraccio a lei e alla famiglia, davvero...».

Quindi, durante un collegamento con Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e la loro figlia Maria, si interrompe tutto: schermo nero per circa 30 secondi, con l’audio attivo. Pochi minuti dopo, spariscono nuovamente video e audio con la Rai costretta a mandare in onda un blocco pubblicitario imprevisto. «Come avete potuto notare c’è stato un problema ha quindi spiegato la Balivo, tornata in diretta -. Il caldo arriva alle macchine, arriva a tutti. Quindi è andata così. Adesso siamo tornati in diretta. Sono le 15.15...».

Infine, una settimana dopo l’intervista (criticatissima) a Maria Giovanna Elmi, ecco il passo indietro di Caterina. Erano state giudicate un po’ impertinenti le domande poste martedì 17 giugno alla 84enne celebre “fatina” della tv, torchiata riguardo all’annullamento della Sacra Rota del suo primo matrimonio. «Non si ottiene solo perché vuoi risposarti in chiesa. Serve un motivo preciso.

Cos’è successo?», domanda Balivo. «Ma sono cose personali, no?», protesta con garbo la Elmi. «Mi dicono che ti hanno chiamata anche per questo», «In realtà mi hanno invitata per parlare di Miami». «A noi di Miami non interessa». «Per motivi personali e dolorosi è finita- aveva accettato infine di parlare l’ospite, riluttante -. Ma sono rimasta in buoni rapporti, anche se certe realtà portano a scelte difficili come l’annullamento». Dure contestazioni da parte dei telespettatori hanno indotto Caterina a correggersi: «Dovevo seguire un copione, ma chiedo scusa. Una mamma che insegna l’educazione ai figli non può sbagliare».