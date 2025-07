Caterina Balivo: "L'ho stoppata", cos'è successo in studio

Caterina Balivo tornerà con La volta buona. Lo ha detto lei stessa assicurando che nella prossima edizione "avremo sicuramente un parterre di inviati più nutrito, ci piace uscire dallo studio perché il nostro, torno a dire, è un people show e sicuramente più inviati aiuteranno". Intervistata dal Tempo, il volto di Rai 1 si dice soddisfatta: "Siamo molto contenti del successo, sono ore nel pomeriggio molto importanti ma anche molto difficili per il nostro che è un programma che si accende come ultimo rispetto agli altri".

E ancora: "Mi sento sempre al punto di partenza e questa cosa mi dà la grinta per affrontare una trasmissione quotidiana con entusiasmo. Un programma quotidiano come questo, confesso, è faticoso per chi lo fa, se non avessi quella voglia non ce la farei". Non è poi mancato il riferimento alla polemica scoppiata dopo la morte di Alvaro Vitali (poche ore prima infatti la sua ex moglie è andata ospite della Balivo a parlare del loro travagliato rapporto).