Eleonora Giorgi, la battuta su Papa Francesco: "Speriamo che non mi rubi la scena"

Nonostante la tragedia della malattia, Eleonora Giorgi ha mantenuto fino all'ultimo secondo il suo black humor. Pare che, poco prima della morte, abbia ironizzato sul fatto che anche il Papa si trovasse in condizioni critiche. E che per questo "rischiava di rubarle la scena". "Ha mantenuto il suo humor nero fino alla fine. Ogni tanto qualcuno mi mandava indignato dei meme che ironizzavano sulla corsa tra lei e il Papa su chi sarebbe morto prima. E lei ci scherzava sopra: ‘Speriamo che ‘sto papa non mi rubi la scena‘", ha raccontato il figlio Andrea Rizzoli.

"Sapevamo che sarebbe successo, eravamo coscienti di come sarebbe finito il viaggio - ha proseguito Rizzoli -. È andata via tranquilla alle 9.15 del mattino di lunedì, Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato: io e mio fratello Paolo siamo corsi all'ospedale, lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendo me in una mano e lui nell'altra.

Sempre Andrea ha raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere che la madre, secondo le sue ultime volontà, ha chiesto a familiari di essere cremata. Ora i figli cercheranno di ottenere la dispensa per potere lasciare l'urna in un posto a loro particolarmente caro, il Santuario della Madonna del Sorbo, a Campagnano: "Se non fosse possibile, disperderemo le ceneri sulle Dolomiti, che lei amava molto".