Jannik Sinner, allenamento massacrante: alla fine... com'è ridotto

Jannik Sinner si sta preparando in vista del prossimo - e ultimo - grande impegno di questa annata tennistica: lo Us Open. Il numero uno al mondo ha infatti preferito rifiutare di partecipare al torneo di Toronto - il primo della stagione sul cemento - per godersi qualche giorno di meritato riposo. Ma non ha accantonato gli allenamenti. Anzi: l'azzurro si sta allenando ogni giorno a Montecarlo, dove ha la residenza. E, stando alle storie pubblicate dallo stesso Sinner su Instagram, sembra proprio che gli esercizi in campo lo abbiano massacrato.

Ma c'è stato spazio anche per qualche momento di sano divertimento. Il campione azzurro, insieme al suo amico e collega Matteo Berrettini, hanno giocato a pallone sul cemento di Montecarlo. Basandoci sul video postato dall'altoatesino, sembra proprio che anche a calcio sia imbattibile.