Reazione a catena i Vota Antonio umiliati: "La pazza gioia..."

Ne sanno qualcosa i bravi Vota Antonio , che battono gli sfidanti, superano di slancio l'Intesa vincente e approdano all' Ultima catena . Dove però li attende ancora una volta un destino dolce-amaro. Fabrizia, Luca e Francesco riescono sì a portarsi a casa il montepremi finale, che però a causa dei tanti errori è ancora misero. E scatena le critiche e gli sfottò dei telespettatori che seguono e commentano in tempo reale la puntata da casa.

Non è un periodo facile per i concorrenti di Reazione a catena , il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno . Diventare campioni è complicato, restarlo per più di una manciata di puntate pure di più, come insegna anche il mondo dello sport. E vincere soldoni sembra diventato impossibile o giù di lì, a parte rare eccezioni.

"Sarà che si divertono di più così - per carità, è la prima cosa - ma se non vogliono vedersela brutta come oggi dovrebbero farsi furbi e giocare più passo", scrive un fan. "I Vota Antonio sono bravi ma un po' troppo leziosi: non è che devi per forza azzeccare ogni parola pure se ci stai una vita".

"Francesco non ne ha azzeccata una!!e ride sempre", "Manco esultano più per la modestia delle vincite e fanno bene, esulterei più per una MANGIATA per rimanere in tema, anche se da premettere mi sono caduti sul collegamento dietro-angolo-gomito", "Percentuale altissima di vittoria nel gioco finale ma sempre con miseri soldi".