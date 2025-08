Rai 2, nuoto attizza-share: fuori le cifre

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Mondiali di nuoto)

Simone Cerasuolo, un nuovo Jannik Sinner? Sicuramente ascolti non paragonabili a quelli conseguiti dal numero uno del mondo di tennis, ma quel 9% abbondante di share con quasi 1 milione di spettatori portato a casa da Rai 2 grazie ai Mondiali di nuoto di Singapore in occasione della storica medaglia d’oro nei 50 metri non è così distante dai gradimenti che otteneva Jannik quando era ancora in corso la sua scalata ai vertici mondiali. Tuttavia non c’è solo Cerasuolo, è tutto il movimento del nuoto azzurro a riscuotere consensi.