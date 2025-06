Ci mancava il manifesto degli intellettuali per combattere il fascismo mondiale

La storia, si sa, tende a ripetersi. Ma solitamente dalla tragedia si passa alla farsa (o a qualcosa di simile). Un esempio? Eccolo qui. Succede che oggi, nel centenario del “Manifesto degli intellettuali antifascisti”, uscito nel 1925, è stato lanciato un nuovo appello contro il fascismo, firmato, al momento, da circa 400 accademici, tra i quali addirittura 31 vincitori del Premio Nobel. Qualcuno potrebbe chiedersi: ma dove sta, oggi, il fascismo? Bene, la risposta dei nuovi partigiani è semplice: ovunque. Anche se non ce ne accorgiamo. Anche se ci sembra di vivere in paesi liberi... «Il 1° maggio 1925», si legge nell’appello, «con Mussolini già al potere, un gruppo di intellettuali italiani denunciò pubblicamente il regime fascista. Oggi, cento anni dopo, la minaccia del fascismo è tornata ed è nostro dovere sfidarla nuovamente». «Il fascismo», spiegano, «non è mai scomparso, ma per un certo periodo è stato contenuto. Tuttavia, negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a una nuova ondata di movimenti di estrema destra, spesso con tratti inconfondibilmente fascisti: attacchi alle istituzioni democratiche, nazionalismo intriso di retorica razzista, pulsioni autoritarie e aggressioni sistematiche ai diritti di coloro che non si conformano a un’autorità tradizionale costruita artificialmente, radicata in una presunta normatività religiosa, sessuale e di genere».

Ecco. Il fatto è che «questi movimenti sono riemersi in tutto il mondo». E ovunque sembrano comportarsi allo stesso modo: «Fedele al vecchio copione fascista, sotto la maschera di un mandato popolare illimitato, queste figure minano lo stato di diritto nazionale e internazionale, colpendo l’indipendenza della magistratura, della stampa, delle istituzioni culturali, dell’istruzione superiore e della scienza; arrivando persino a tentare la distruzione dei dati essenziali alla ricerca scientifica. Fabbricano “fatti alternativi” e inventano “nemici interni”; strumentalizzano le preoccupazioni per la sicurezza per consolidare il proprio potere e quello dell’1 per cento ultra-ricco, offrendo privilegi in cambio di lealtà». Ok, il messaggio è chiaro. E quale sarebbe la soluzione? Eccola qui: «Come nel 1925, noi scienziati, filosofi, scrittori, artisti e cittadini del mondo abbiamo la responsabilità di denunciare e resistere alla rinascita del fascismo. Agiamo collettivamente. Boicottiamo, scioperiamo, resistiamo. Rendiamo la resistenza impossibile da ignorare e troppo costosa da reprimere». Ci aspettiamo che, nelle prossime settimane, le firme si moltiplicheranno.

