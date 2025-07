Daiano, "pastasciutta antifascista? "Un delirio": FdI spiana la sinistra

Come si combatte il fascismo - immaginario - e il presunto ritorno della dittatura in Italia? Semplice: con la pastasciutta antifascista. No, non è uno scherzo. Ogni anno, a ridosso o poco dopo il 25 luglio, per commemorare la decisione del Gran consiglio del fascismo di destituire il duce e di provvedere al suo arresto viene organizzata a Daiano in val di Fiemme la tradizionale spaghettata partigiana. Una trovata che però è stata contestata da Alesssandro Urzì, deputato e coordinatore del partito di Fratelli d'Italia in Trentino Alto Adige: "Un delirio, un'ossessione, oltre a essere un'azione di marketing disastrosa".

"Se Urzì proprio non sopporta la pastasciutta antifascista, può sempre consolarsi con la pasta Balilla", ha replicato Luigi Spagnolli, il senatore e vice presidente del Gruppo per le Autonomie nell'articolo ospitato su Il Dolomiti. "Non è un’ossessione, come dice lui. E' memoria. E' storia. È il ricordo dei sette fratelli Cervi, massacrati dai fascisti e che, pochi mesi prima del loro eccidio, offrirono un piatto di pasta al loro paese per festeggiare la caduta di Mussolini".