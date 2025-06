Ema Stokholma, Alessia Marcuzzi e... La foto che fa impazzire Instagram

"Girl power". Basta una foto a Ema Stokholma, brava e simpatica speaker radiofonica, dj conduttrice televisiva di origini francesi ma ormai italiana d'adozione, per conquistare i follower su Instagram, scatenare le ironie perfide di Dagospia e pure qualche critica decisamente fuori luogo e fuori contesto. Tipica, purtroppo, dell'ecosistema social.

Qualche giorno fa Ema era a Capri in vippissima compagnia e ne ha approfittato per scattare una foto-ricordo: elegantissime e splendide, con il Tirreno alle loro spalle a incorniciarle in uno degli scenari più suggestivi del mondo, ecco la Stokholma, Alessia Marcuzzi e, in mezzo a loro a dominare idealmente la scena, Marina Abramovic. Sì, proprio la celebre performer serba e indiscussa (e discussa) protagonista dell'arte concettuale internazionale degli ultimi 50 anni.

"Eravamo io, Alessia Marcuzzi e Marina Abramovic a Capri. Senza senso, adoro", commenta ironicamente la Stokholma su Instagram mentre Dago la sfotte un po': "Ema si crede di essere Gianni Minà", alludendo alla mitica foto di gruppo che immortalava nella Roma dei primi anni 80 il grande giornalista Rai, il regista Sergio Leone, il divo Robert De Niro, il mito della box Muhammad Alì e il genio della letteratura Gabriel García Marquez, tutti a cena allo stesso tavolo da "Checco Er Carettiere". Leggenda pura.

In calce alla foto, seguono commenti scatenati degli utenti. "Tre donne forti e determinate in uno scatto che sprigiona energia e bellezza! Che meraviglia", "Che meraviglia", "Iconiche!!!", "3 stupende donne, 2 del sagittario", "Tre donne eccezionali in un'unica immagine". L'attrice Violante Placido "rosica: "Mi piacerebbe moltissimo conoscerla", scrive riferendosi ovviamente a Marina. Qualcuno parte per la tangente: "Vista la situazione mondiale queste foto sono un insulto a chi sta morendo di fame a Gaza o sotto le bombe. Pietà". E qualcun altro, evidentemente feticista icallito, azzarda chiedendo un'asta per i sandali di Ema.