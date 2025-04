Diletta Leotta "mi ha fatto diventare matta": sospetto piccantissimo

Qualche settimana fa Eleonora Abbagnato , la diva del balletto classico italiano ed étoile all’Opèra di Parigi, l’aveva già confessato a Obbligo o verità , lo show di Rai 2 di Alessia Marcuzz i: con Diletta Leotta (che all’epoca non aveva citato espressamente) c’erano state delle storie tesissime. Ora la moglie dell’ex calciatore di Torino e Juventus Federico Balzaretti, che della Leotta è stato collega e compagno di (infuocati...) collegamenti a bordo campo per Dazn, lo conferma con parole ancora più chiare: con la bellissima bionda siciliana, la più amata dai calciofili italiani sui social, c’è stata anche una clamorosa scenata di gelosia in pubblico. «Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza, ero molto gelosa. Gli facevo imitazioni, scenate. Lei gli metteva il c***o in faccia . Io non ho le sue forme purtroppo», aveva spiegato sibillina la Abbagnato dalla Marcuzzi.

Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio weekend su Rai 2, la ballerina conferma: «Sì, quella donna era Diletta Leotta», per poi scendere in dettagli di fuoco. «Amo mio marito come il primo giorno e sono gelosa. A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare la Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: “Piacere sono sua moglie”». Era solo l’antipasto. «Diletta ha quelle curve che io non ho - ammette oggi la Abbagnato - ma furono i meme che giravano sul web, raffiguranti lei e mio marito in love, a farmi diventare matta. Rispetto mio marito, non so usare il modello di cellulare che lui ha, né ho mai pensato di trafugare la password, per spiare le sue conversazioni. Mi fido, mi ama come quando ci siamo conosciuti, ma stiamo insieme cosi bene anche perché io sono attentissima a ogni cosa che possa alterare la nostra intesa». «Tra lei e Federico - puntualizza non c’è mai stato altro che lavoro ma Diletta è una donna esuberante, sicura del suo fascino e ho voluto mettere le cose in chiaro immediatamente».