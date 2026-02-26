Sanremo 2026, Manola Moslehi: "Che belli i poliziotti". E viene insultata

Il clima intorno alle Forze dell'ordine è talmente tossico da creare polemica anche un semplice apprezzamento nei confronti di uomini e donne in divisa. Il caso limite è quello di Manola Moslehi, una delle tre conduttrici (le altre sono Ema Stokholma e Carolina Rey) del PrimaFestival, l'antipasto del Festival di Sanremo vero e proprio in onda su Rai 1 dopo il Tg1.

Dopo aver intervistato uno dei Big in gara, la Moslehi si è portata vanti al Teatro Ariston, presidiato dagli agenti. Nel corso della prima serata, d'altronde, c'era stato il blitz dei "gretini" di Extinction Rebellion proprio sul blue carpet. "Scusate ragazze - sottolinea Manola - ma come sono belle le nostre forze dell'ordine, qui alle nostre spalle, e grazie per il vostro lavoro...".