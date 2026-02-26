Sanremo 2026, Manola Moslehi: "Che belli i poliziotti". E viene insultata

Il clima intorno alle Forze dell'ordine è talmente tossico da creare polemica anche un semplice apprezzamento nei confronti di uomini e donne in divisa. Il caso limite è quello di Manola Moslehi, una delle tre conduttrici (le altre sono Ema Stokholma e Carolina Rey) del PrimaFestival, l'antipasto del Festival di Sanremo vero e proprio in onda su Rai 1 dopo il Tg1.
Dopo aver intervistato uno dei Big in gara, la Moslehi si è portata vanti al Teatro Ariston, presidiato dagli agenti. Nel corso della prima serata, d'altronde, c'era stato il blitz dei "gretini" di Extinction Rebellion proprio sul blue carpet. "Scusate ragazze - sottolinea Manola - ma come sono belle le nostre forze dell'ordine, qui alle nostre spalle, e grazie per il vostro lavoro...".
Parole innocenti, ma evidentemente giudicate troppo "politiche" dopo mesi di assalti verbali e fisici alla polizia. E di sicuro ha esacerbato il tutto il recentissimo caso di Carmelo Cinturrino, il poliziotto arrestato a Milano con l'accusa di aver ucciso un pusher a Rogoredo a sangue freddo. Così, come sottolinea Fanpage, sulla Moslehi sono piovute decine e decine di critiche, feroci, sui social.
Una reazione non solo spropositata, ma immotivata. Che ha costretto la conduttrice a esporsi nuovamente sui social per "scusarsi" ma anche per riportare la questione a livelli decisamente più ragionevoli. "Il mio - ha scritto in una storia sulla sua pagina Instagram - è stato un gesto spontaneo, scevro di qualunque dietrologia e/o ipotetico riferimento politico. Ho, semplicemente e ingenuamente, elogiato il lavoro di uomini e donne che silenziosamente garantiscono la mia e l'altrui sicurezza. SEMPRE. Alcune delle persone che amo, per altro, fanno parte di quegli uomini e di quelle donne. E piantatela di vedere del marcio ovunque, che a farci una pessima figura siete voi". Parole sante, ma non tutti probabilmente le comprenderanno fino in fondo.