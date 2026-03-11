Libero logo
Alessia Marcuzzi esce allo scoperto: chi è il suo nuovo uomo

di
mercoledì 11 marzo 2026
Alessia Marcuzzi esce allo scoperto: chi è il suo nuovo uomo

1' di lettura

Era da un po' di tempo che Alessia Marcuzzi non si faceva vedere in pubblico con un compagno. Almeno dai tempi del matrimonio con Paolo Calabresi. Ma sull'ultimo numero di Chi è apparsa una foto che ritrae la conduttrice di Tale e Quale Show mano nella mano uomo misterioso, lontano dal mondo dello spettacolo e della televisione. "E’ riapparsa insieme a un uomo misterioso, che non fa parte del mondo del gossip e dello spettacolo…", si legge su Biccy.it. Oltre alla foto in copertina, il settimanale si è limitato a scrivere questo titolo: "Alessia Marcuzzi… Il suo cuore torna a battere per un manager brasiliano…".

Ma di chi si tratta? A svelare il nome ci ha pensato ancora una volta Biccy.it: Tiago Schietti. Pare che la conduttrice di The Traitors abbia trascorso un weekend romantico a Venezia facendo un giro in gondola e lasciandosi andare alla passione con un bel bacio immortalato ovviamente dal settimanale di gossip edito da Mondadori. Sarà vero amore? Al momento sappiamo che la relazione tra i due va avanti solo da pochissimi mesi. Alessia e Tiago si sarebbero conosciuti in Brasile, dove la conduttrice ha recentemente passato le vacanze. E lì sarebbe scoccata la scintilla, poi esplosa nei mesi successivi.
 

