La febbre del Natale già contagia le reti

di Klaus Davivenerdì 21 novembre 2025
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica del piccolo schermo di Kalus Davi

CHI SALE (Appuntamento con l’amore Christmas) Single incalliti che riscoprono la bellezza di stare in famiglia, coppie che si uniscono sotto l’Albero: sono le trame dei film romantici natalizi che caratterizzano il ciclo Appuntamento con l’amore Christmas del pomeriggio di Tv8, partito il 3 novembre. E il pubblico femminile sembra gradire facendo volare gli ascolti del canale a picchi di 400mila spettatori e oltre il 5% di share in una fascia difficile dominata da contenitori di cronaca nera sui generalisti. Sarà che siamo precipitati in un clima plumbeo o sarà anche che in tv si sente parlare solo di città come Milano, Roma, Bologna, Torino in mano a pro Pal e a baby gang di maranza o del suicidio di due artiste celebrato come se fosse una grande conquista etica o madri che ammazzano i figli. Ma è ancora l’Auditel a illuminarci. Questa non è la società nella quale si riflettono gli italiani. Spulciando i dati balza all’occhio che queste pellicole “zuccherose” si tengano su medie del 4/5% con titoli come Il Natale della porta accanto o Innamorarsi a Christmasland.

