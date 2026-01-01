L'anno che verrà, è caos: "Mummie", cos'è successo sul palco

Nella notte di San Silvestro 2025, “L’Anno che Verrà”, il tradizionale spettacolo di Capodanno di Rai 1, è andato in onda in diretta dal lungomare di Catanzaro Lido, in Calabria, per la terza volta consecutiva nella regione (dopo Reggio Calabria e Crotone). Marco Liorni ha condotto per il secondo anno consecutivo la serata, con stile elegante e rassicurante, affiancato da Nina Zilli, che ha svolto il ruolo di co-conduttrice, inviata speciale e artista, raccontando le bellezze naturali e culturali della Calabria attraverso cartoline e interventi.

Lo show, iniziato intorno alle 21:00 subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella, è durato oltre quattro ore, fino al countdown della mezzanotte e oltre. Sul palco più grande mai realizzato per l’evento, si sono alternati numerosi artisti di generazioni diverse, accompagnati dalla big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi e da un energico corpo di ballo.Tra gli ospiti principali: Serena Brancale e Sal Da Vinci (che hanno aperto con un duetto su Lucio Dalla), Patty Pravo, Anna Oxa, Cristiano Malgioglio (con “Fernando”), Settembre e altri nomi del panorama musicale italiano, con incursioni comiche di Nino Frassica.

La serata ha unito successi evergreen e brani contemporanei, creando un’atmosfera festosa e inclusiva, trasmessa anche su Rai Radio 1, RaiPlay e Rai Italia per gli italiani all’estero. E sui social il pubblico si è scatenato. Tra i commenti più virali quelli sulla scelta della scaletta con gli interpreti sul palco: "Mi sembrano mummie", ha tuonato un telespettatore. E in tanti lo hanno appoggiato. Forse serviva qualche voce più "fresca" per sedurre anche il pubblico più giovane? Il dibattito è aperto