L'anno che verrà, Anna Oxa gela Liorni con una frase: "Non mi aspetto nulla"

La serata di Rai 1 per festeggiare Capodanno è andata in scena con L'Anno che verrà, condotto da Marco Liorni. Tanti, tantissimi gli ospiti musicali e non solo presenti sul palco di Catanzaro. Tra questi c'era anche la splendida Anna Oxa, già presente lo scorso anno. E così il padrone di casa le ha subito voluto porre una domanda. Ma la risposta dell'artista lo ha lasciato completamente di sasso.
"Che cosa ti aspetti dal 2026?", ha chiesto Marco Liorni ad Anna Oxa. "Io non mi aspetto nulla dagli anni. Il discorso è che se non cambiano noi gli anni restano uguali. Possono soltanto ripetersi", la replica della cantante. "Sono d'accordissimo. Il primo cambiamento è dentro di noi", ha provato a rimediare il padrone di casa.
L'anno che verrà, il giallo su Rocco Hunt: "Finta diretta confezionata ad arte"La notte di San Silvestro su Rai 1 è stata animata ancora una volta da L’Anno che Verrà, trasmesso i...
"Mah - ha insistito la cantante -, il primo cambiamento è la responsabilità di pensare che ciò che facciamo è quello che vogliamo fare. E quindi se non vogliamo cambiare, non c'è il 2025 o il 2026... l'anno scorso avevo detto di lasciare tutto ciò che è inutile, ma non è stato fatto". "Eh no, non è facile lasciare ciò che è inutile - ha chiosato Liorni -. Però ci fai una domanda che ci fa pensare, che ci fa riflettere".
Cosa ti aspetti dal 2026?— Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 31, 2025
Nulla #lannocheverra pic.twitter.com/p9lBMo8EHe