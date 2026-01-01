L'anno che verrà, Anna Oxa gela Liorni con una frase: "Non mi aspetto nulla"

" Che cosa ti aspetti dal 2026? ", ha chiesto Marco Liorni ad Anna Oxa. "Io non mi aspetto nulla dagli anni. Il discorso è che se non cambiano noi gli anni restano uguali. Possono soltanto ripetersi", la replica della cantante. "Sono d'accordissimo. Il primo cambiamento è dentro di noi ", ha provato a rimediare il padrone di casa.

La serata di Rai 1 per festeggiare Capodanno è andata in scena con L'Anno che verrà , condotto da Marco Liorni . Tanti, tantissimi gli ospiti musicali e non solo presenti sul palco di Catanzaro. Tra questi c'era anche la splendida Anna Oxa , già presente lo scorso anno. E così il padrone di casa le ha subito voluto porre una domanda. Ma la risposta dell'artista lo ha lasciato completamente di sasso.

"Mah - ha insistito la cantante -, il primo cambiamento è la responsabilità di pensare che ciò che facciamo è quello che vogliamo fare. E quindi se non vogliamo cambiare, non c'è il 2025 o il 2026... l'anno scorso avevo detto di lasciare tutto ciò che è inutile, ma non è stato fatto". "Eh no, non è facile lasciare ciò che è inutile - ha chiosato Liorni -. Però ci fai una domanda che ci fa pensare, che ci fa riflettere".