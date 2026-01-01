L'anno che verrà, il pesante sospetto: "Le bollicine dello sponsor..."

La diretta di L’Anno che Verrà, andata in onda su Rai 1 la sera del 31 dicembre dal suggestivo lungomare di Catanzaro Lido, ha confermato per il terzo anno consecutivo la Calabria come scenario scelto dalla Rai per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Alla guida dello spettacolo è tornato Marco Liorni, alla sua seconda conduzione consecutiva dopo il passaggio di consegne da Amadeus, che ha condotto l’evento con il consueto stile equilibrato e rassicurante. Al suo fianco, Nina Zilli ha ricoperto il doppio ruolo di co-conduttrice e narratrice, accompagnando il pubblico alla scoperta delle bellezze e delle atmosfere del territorio calabrese.
Il palco, annunciato come il più imponente mai allestito per la manifestazione, ha accolto un ricco parterre di artisti, capace di spaziare tra grandi nomi della musica italiana come Patty Pravo, Orietta Berti e Sal Da Vinci, e interpreti più vicini alle nuove generazioni, tra cui Serena Brancale e Samurai Jay. Non sono mancati momenti di comicità e le coreografie di un numeroso corpo di ballo. La lunga maratona musicale, iniziata dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è proseguita oltre la mezzanotte, trasformando lo show in una grande festa collettiva capace di unire passato e presente.
Sui social tantissimi telespettatori hanno condiviso i loro momenti del Capodanno incollati alla tv su X: "Mi sa che le bollicine dello sponsor sono girate parecchio in queste ultime ore...", "Si narra che se accendi la tv su Rai 1 ci sia ancora Sal Da Vinci a cantare", "Buon anno raga, che sia pieno di felicità, personalmente per me è stato complicato, e anche per tutte le persone intorno a me. È stato straziante, pieno di dolore e sofferenza, e vi dico sono esausta. Voglio solo la felicità d'ora in poi. Almeno me lo auguro", "Quello nelle retrovie cosa sta facendo se la base cantata la mette la regia?".
