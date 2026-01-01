L'anno che verrà, il giallo su Rocco Hunt: "Finta diretta confezionata ad arte"

La notte di San Silvestro su Rai 1 è stata animata ancora una volta da L’Anno che Verrà, trasmesso in diretta il 31 dicembre dal lungomare di Catanzaro Lido, location che per il terzo anno consecutivo ha ospitato lo storico appuntamento di Capodanno della televisione pubblica. La conduzione è stata affidata a Marco Liorni, al secondo anno alla guida dello show dopo l’eredità lasciata da Amadeus, capace di accompagnare il pubblico con un approccio pacato e familiare. Accanto a lui, Nina Zilli ha svolto il ruolo di co-conduttrice, arricchendo la serata con interventi dedicati alla valorizzazione del territorio e delle sue bellezze.

Il grande palco, considerato il più esteso mai realizzato per l’evento, ha fatto da cornice a un cast musicale eterogeneo, che ha alternato icone della musica italiana come Patty Pravo, Orietta Berti e Sal Da Vinci a proposte più attuali come Serena Brancale e Samurai Jay. Spazio anche alla comicità e alle esibizioni di un numeroso corpo di ballo. La lunga diretta, iniziata dopo il messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella, è proseguita oltre la mezzanotte, trasformandosi in una celebrazione condivisa capace di coinvolgere diverse generazioni.