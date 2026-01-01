L'Anno che verrà: la foto della ragazza che fa impazzire mezza Italia

La serata de “L’Anno che Verrà”, trasmessa in diretta su Rai 1 il 31 dicembre dal suggestivo lungomare di Catanzaro Lido, ha rappresentato per il terzo anno consecutivo la scelta della Calabria come cornice per il tradizionale appuntamento di Capodanno della Rai. Marco Liorni, alla sua seconda conduzione consecutiva dopo aver preso il testimone da Amadeus, ha guidato lo show con il suo stile sobrio e rassicurante, accompagnato da Nina Zilli in veste di co-conduttrice e narratrice delle bellezze regionali. Il palco, descritto come il più grande mai realizzato per l’evento, ha ospitato un cast variegato di artisti italiani, tra classici evergreen come Patty Pravo, Orietta Berti e Sal Da Vinci, e voci più contemporanee come Serena Brancale e Samurai Jay, con incursioni comiche e un corposo corpo di ballo. La maratona musicale, iniziata dopo il messaggio del Presidente Mattarella, ha protratto le performance oltre la mezzanotte, unendo generazioni attraverso successi del passato e del presente in una festa collettiva.

Nonostante l’entusiasmo della piazza calabrese, la trasmissione non ha convinto tutti. Su X, piattaforma sempre attenta alle reazioni in tempo reale, non sono mancati commenti critici. Molti utenti hanno lamentato un cast percepito come datato: “Hanno chiamato ‘L’anno che verrà’ perché dire ‘apriamo l’ospizio per fine anno’ pareva brutto”, ha ironizzato qualcuno, puntando il dito su artisti over 80. Ma una foto ha fatto letteralmente il giro di X in pochissimi minuti. La regia inquadra una ragazza nella piazza e subito parte una piggia di tweet col volto della giovane e la frase "mi sono innamorato a Capodanno". Chi è la misteriosa donna?