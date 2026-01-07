Uomini e donne, Tina Cippolari e la furibonda lite in studio: "Codardo"

Libero logo
mercoledì 7 gennaio 2026
1' di lettura

La prima puntata del 2026 di "Uomini e Donne" è tornata con un clima tesissimo, dominata dal triangolo amoroso tra la tronista Cristiana Anania e i corteggiatori Federico Cotugno ed Ernesto. Al centro della puntata le esterne in cui Cristiana bacia Federico, che hanno esasperato Ernesto al punto da indurlo ad abbandonare lo studio. La tronista ha manifestato l’intenzione di seguirlo, scatenando la reazione furiosa di Federico, che ha minacciato di lasciare definitivamente il programma, percependo la scelta come un affronto personale.

A quel punto è intervenuta Tina Cipollari con uno dei suoi attacchi più duri: ha definito Federico "un ragazzino viziato", "insicuro", "prepotente", "finto" e "codardo", accusandolo di ricattare Cristiana ("Se vai da Ernesto me ne vado"). Il corteggiatore ha replicato stizzito, chiedendo di moderare i termini e difendendo la propria famiglia, mentre Gianni Sperti tentava inutilmente di calmare gli animi. Lo scontro è escalato quando Tina si è alzata in piedi avvicinandosi a Federico: "Se non mi calmo cosa fai?".Maria De Filippi è intervenuta per fermare la lite, dando ragione a Tina e consigliando a Federico di rimanere per fare "bella figura": "Tanto lei va da Ernesto, Ernesto torna, poi viene da te e tu torni". Federico ha accettato il suggerimento della conduttrice, restando in studio e chiudendo lo scontro con una stretta di mano simbolica a Tina.

tina cipollari
uomini e donne

