Cose di questo mondo, il popolo della notte incollato alla tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicato al piccolo schermo
CHI SALE (Cose di questo mondo)
La programmazione notturna è diventata vero e proprio terreno di caccia dei network. Mediaset da una parte con Canale 5 punta sulle repliche di Uomini e donne e a seguire la soap spagnola Un altro domani e poi Distretto di polizia con medie che tra le 2 e le 5 sfiorano i 100mila spettatori; con Italia 1 invece si pone l’attenzione su format documentaristici già trasmessi dal canale Focus, con ottimi riscontri di pubblico: nella notte tra lunedì e martedì, dalle 3 alle 5, le tre puntate di Cose di questo mondo hanno tenuto una media superiore ai 70mila spettatori con picchi del 7% di share.
Strane immagini satellitari illustrano insoliti fenomeni e strutture, dai giganteschi messaggi in codice nel deserto del Mojave a una gigantesca nave fantasma da 200mila tonnellate, da streghe, re e armi gigantesche in una foresta millenaria in Inghilterra fino ai super guerrieri del Lago Voodoo in Africa e alla tomba di Frankenstein.
Un trend rafforzato anche dal format successivo, Verso l’aldilà-Riti, misteri e credenze degli antichi che dalle 5 alle 5:50 è stato visto da circa 70mila spettatori col quasi il 6%.