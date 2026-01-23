Striscia la Notizia, il clamoroso agguato di Maria De Filippi: in un parcheggio...

Libero logo
La grande novità del ritorno di Striscia la notizia su Canale 5 si chiama Maria De Filippi. Lo storico programma di Antonio Ricci non è più quotidiano, ma guadagna la difficile prima serata per cinque giovedì di fila (la sfida è ardua: se la dovrà vedere con Don Matteo 15 su Rai 1). E la conduttrice di Amici e C'è posta per te è stata l'inviata speciale al debutto: a introdurla Enzo Iacchetti, conduttore collaudatissimo in coppia con il sodale Ezio Greggio, appeso a un paracadute e in mutande.

Il compito di Queen Mary, la regina di Mediaset? Consegnare insieme a Tina Cipollari e Giovannino (il disturbatore di Sabrina Ferilli in Tu si que vales) le celebri "mer***ne di Striscia", piazzate sul parabrezza di chi parcheggia indebitamente l'auto nel posto riservato alle persone con disabilità. E anche di fronte alla De Filippi, qualche screanzato non ha evitato di reagire in malomodo... 

Intervistato dal Corriere della Sera, Ricci ha piegato di aver richiamato Greggio e Iacchetti con cognizione di causa: "Per la prima serata mi sono affidato alla tradizione. È la scelta giusta, in coppia sono affiatati, si intendono, fanno ridere".

Le veline invece da due, la mora e la bionda, sono diventate sei: "Ezio si è raccomandato di fargli un cartello con i nomi, non ci si raccapezza". In ogni caso, riflette lo storico autore e regista Mediaset, "il problema di cercare le veline è trovare delle ragazze che non vogliono andare su OnlyFans. Abbiamo cercato lavoratrici che stanno sui tacchi otto ore al giorno piuttosto che a casa a farsi vedere i piedi".

De Filippi la novità più eclatante, ma c'è stata una sliding door clamorosa: "Io sono sempre stato mosso dall'idea di rinnovare, non di invecchiare. Stefano De Martino l'avevo preso per Striscia. Ho il suo messaggio: vengo con Herbert Ballerina".

