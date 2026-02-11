Uomini e Donne, paura per Gemma Galgani: prima la sfuriata, poi il malore

Puntata di Uomini e Donne alquanto movimentata. Il dating show di Mediaset è iniziato con una clamorosa sfuriata di Gemma Galgani al centro dello studio dopo essere stata attaccata da Tinì Cansino e Barbara De Santi. "Io non accetto assolutamente niente di tutto questo… Se è così non posso continuare… L’anima e i sentimenti qua dentro come credo pochi lo abbiano fatto…", ha detto. Ma la De Santi ha continuato comunque a inveire contro di lei. E a quel punto Gemma è scoppiata a piangere: "Con Mario ho sentito una situazione familiare, ho sentito la casa… Una cosa che non avevo mai provato, forse con Ennio… Ma nessuno ricorda quello che ho fatto io…".

"Adesso tutti pronti a blaterare… Qua dentro ho portato sentimenti veri, non lo accetto… Sono vera e mi sento leale… Evidentemente non vado più bene per questa trasmissione…", ha proseguito Gemma. "Se vai avanti così sembra che reciti un’altra vota… Stai recitando… Devi fermarti… Sei teatrale…", la replica di Barbara De Santi. Ma la rabbia è stata talmente infuocata che la dama ha avuto un malore che l'ha costretta ad abbandonare lo studio per cercare di calmarsi nel dietro le quinte.