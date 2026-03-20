Affari Tuoi, Nicola sbertucciato dopo la telefonata: "Che ci va a fare..."

La puntata di Affari Tuoi del 19 marzo ha regalato un'emozione fortissima con Nicolò da Bari, deejay e logistico di professione, accompagnato dalla sorella Marilina. Partito col pacco numero 7, ha condotto una partita quasi perfetta: eliminati subito premi bassi come 20.000 euro, poi una serie di pacchi blu che ha lasciato in tabellone solo cifre alte, tra cui 200.000 e soprattutto 300.000 euro. Il tabellone sembrava un "paradiso blu", con pochissimi rischi residui.Il Dottore ha provato a comprare la partita più volte, arrivando a offerte da 38.000, 50.000 e infine 40.000 euro.

Nicolò, con sangue freddo, ha rifiutato le prime, ma alla fine ha accettato i 40.000 euro, motivando la scelta con la difficoltà emotiva di stare in studio e il valore concreto del denaro in mano, pensando al sogno di aprire un'attività propria.Il colpo di scena finale è stato devastante: nel pacco 7 c'erano proprio i 300.000 euro, il jackpot massimo.

Nicolò è tornato a Bari con 40.000 euro, una somma comunque notevole, ma con un rimpianto enorme per aver "scambiato la gallina d'oro con un uovo".Su X, molti commenti negativi hanno criticato duramente la scelta: c'è chi lo ha definito accontentarsi troppo presto nonostante pacchi "assurdi", chi ha chiesto spiegazioni per aver rifiutato 50.000 per poi prendere 40.000, chi ha detto che "se non avete voglia di giocare che ci andate a fare?", e chi ha parlato di fifa o di non aver voluto rischiare pur avendo tutto a favore