L'amore ai tempi del coronavirus? Storie di ordinario disagio

Maurizio Costanzo 16 marzo 2020

L’amore al tempi del coronavirus. Pensate che i siti di “incontri” in questo periodo, dove dovrebbe primeggiare la quarantena, fanno il 30% in più di lavoro. A ben pensarci è anche pericoloso. Pensate che due americani sposati da più di 60 anni e ancora molto innamorati sono costretti a separarsi attualmente per colpa del morbo. Non entriamo nel dettaglio per colpa di chi e come, sta di fatto che dopo 60 anni il coronavirus li ha divisi. Sempre per colpa della psicosi per il coronavirus, in Lituania un uomo ha chiuso la moglie in bagno temendo che la donna, avendo incontrato una cinese, avesse contratto il virus. Storie di ordinario disagio.