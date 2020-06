I cinesi chiudo le scuole causa coronavirus? Meglio che si chiudano in se stessi

Maurizio Costanzo 22 giugno 2020 a

a

a

Pechino, che le aveva riaperte, ha prontamente richiuso le scuole perché si è scoperto, in una città, un nuovo contagio. Non se ne può più. Pensate che uno su mille, al mondo, ha il coronavirus, quindi i contagiati sono oltre otto milioni. È bene che i cinesi abbiano chiuso le scuole, ma dovrebbero chiudersi in se stessi e interrogarsi sul come, una tragedia del genere, possa essere accaduta. Fa accapponare la pelle che pochi giorni fa, in Brasile, in un solo giorno, trentacinquemila persone siano risultate contagiate dal virus. E fa altrettanta impressione sapere quanti, in varie parti del mondo, combattono il virus e quasi sempre perdono.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.