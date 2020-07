La libertà di un omosessuale va difesa

27 luglio 2020 a

La cronaca racconta che due omosessuali che camminavano tenendosi per mano, sono stati picchiati da un gruppo di ragazzi. Altrove vengo a sapere che due ragazze riferiscono di non poter più girar da sole per strada perché vengono rincorse da maschi scalmanati e spesso volgari. Non mi sembra un gran momento quello che stiamo vivendo o, forse, episodi del genere ci sono sempre stati. A mio parere l’educazione non vuol dire “Si mamma, farò questo”, “Si papà, ci sono”, ma crescere pensando che la libertà di essere omosessuale va difesa e che una donna, sola o accompagnata, non va mai insultata.

