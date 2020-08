Assembramenti? La voglia di mare vince su tutto

02 agosto 2020 a

Abbiamo visto migliaia e migliaia di servizi giornalistici dalle spiagge italiane e abbiamo ben compreso cos’è il distanziamento sociale e come può essere pericoloso l’assembramento. Però, non possiamo fare a meno di pensare che quando siamo a fine luglio-primi di agosto, la voglia di mare, di vacanza, di giocare sulla spiaggia vinca su tutto. La pandemia ha scelto bene, perché l’Italia è un paese circondato per tre parti dal mare e, quindi, trasgredire è facile, è quasi impossibile non farlo. Faremo tutto il possibile per comportarci bene, lo dobbiamo fare per noi, per la nostra salute e per gli altri. Saremmo più tranquilli, ripeto, se l’Italia non fosse circondata per tre parti dal mare.

