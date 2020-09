21 settembre 2020 a

a

a

Dal 16 settembre fino al 31 gennaio si può visitare, alle Terme di Caracalla, la casa che fu e dove abitò Alberto Sordi. È una bella iniziativa che fa mantenere viva, insieme alla programmazione dei suoi film, la memoria di Sordi. Sono stato più volte in quella casa e ricordo che un giorno, passeggiando Alberto ed io lungo la piscina, lui si fermò di colpo, guardò la piscina medesima e poi mi disse: “A volte mi chiedo: ma che cavolo me la sono fatta a fare!”. Non risposi perché mi era venuto da ridere. La casa è bellissima e lui la arredò a suo gusto e sua misura. Aveva un angolo da barbiere, con la poltrona tipica dei barbieri, dove amava farsi la barba. Non finirò mai di rimpiangere Alberto Sordi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.