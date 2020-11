Le elezioni? Sempre meglio che ci siano

Maurizio Costanzo 02 novembre 2020 a

Siamo ormai a poche ore dalle elezioni del Presidente americano. Tra non molto sapremo se sarà Biden a prendere il posto di Trump o Trump a rimanere al suo posto. I giornali di casa nostra e gli italiani in genere, si sono appassionati a questa campagna elettorale tra Biden e Trump. Non tanto per amore verso l’America, ma per la soddisfazione che, per fortuna, la questione riguarda altri e non noi. Da sempre, ad ogni elezione, ci siamo interrogati sull’ “andrà bene” o “andrà male”? Una cosa è certa: sempre meglio che le elezioni ci siano e che tutti possiamo democraticamente esprimerci.

