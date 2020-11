Maurizio Costanzo 15 novembre 2020 a

Non si era detto che gli animali non potevano prendere il coronavirus? Allora cos’è questa storia di una barboncina di un anno e mezzo risultata positiva al Covid? Sarebbe stata contagiata dai suoi padroni. Innanzitutto l’ennesimo contagio degli umani agli animali. Mi interessa meno il destino degli umani, mi fa piacere che la barboncina stia bene. Dimenticavo: è successo a Bitonto, in Puglia. Voglio continuare a credere, comunque, che gli animali siano refrattari al Covid. In proposito, vorrei che i responsabili del Bioparco di Roma, dove ci sono tantissimi animali, ci garantissero in proposito.

