E’ tornato a Roma, in Piazza Venezia, l’albero di Natale illuminato. L’altr’anno fu battezzato “Spelacchio” perché, infatti, sembrava un po’ immiserito dalle intemperie e dalla malnutrizione. Oggi, l’albero di Natale di Piazza Venezia, fa una bella figura di sé. O è un altro o “Spelacchio” ha fatto una cura ricostituente. Non voglio fare gare, ma sono belli, in piazza San Pietro, sia l’albero di Natale illuminato che il presepio, anch’esso illuminato. Auguriamoci solo di poterci muovere nei giorni delle Feste e che l’albero sia sempre illuminato altrimenti, con il coprifuoco, non si vede niente.

