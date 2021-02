Il cognome dei bebè, chi decide per mamma e papà?

24 febbraio 2021 a

La Consulta, su istanza del Tribunale di Bolzano, che poneva il tema della incostituzionalità della norma per cui, in caso di mancato accordo tra i genitori, i figli prendano il cognome del padre, ha espresso qualche dubbio di legittimità. Ha anche aggiunto che il cognome del padre è un retaggio patriarcale e in qualche modo c’è una disparità. Perché non consentire al figlio di scegliere lui il cognome da portare? Dal momento che le circostanze che prevedono il nome del padre o della madre riguardano figli molto piccoli, bisognerebbe costituire una autorità terza che decida per il papà o per la mamma.

