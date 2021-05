Leggere libri del tutto gratuitamente, non vi sembra una cosa bella?

09 maggio 2021 a

a

a

Leggo una cosa incredibile. A Roma, nel quartiere Monteverde, c’è una piccola biblioteca sistemata in un frigorifero abbandonato. Non capisco bene il perché di questa iniziativa, anche se mi piace che vengano esposti dei libri. Lì c’è una fermata di autobus, qualcuno in attesa può dedicare del tempo alla scelta di un libro da leggere poi a casa. Il tutto avviene (il lasciare e prendere libro) del tutto gratuitamente. Non vi sembra una cosa bella? E se, con il passare del tempo, pensiamo anche di lasciare, in una sorta di frigorifero, una cambiale da pagare o un parente da dimenticare?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.